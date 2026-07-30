Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın bakanlık ile görüşmesinden bir sonuç çıkmadı: Sendika dava açacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önceki gün işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistikleri yayınlamıştı. Bu istatistik sendikalar ve işçiler için büyük önem taşıyor. Sendikaların toplu sözleşme yapabilmeleri için yüzde 1 işkolu barajını aşmaları gerekiyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası, 2 bin 27 üyesi ve yüzde 0.969’luk oran ile yüzde 1 barajının çok az farkla altında kaldı. Bir sonraki istatistikler ocak ayında açıklanacak. Sendika şu anda yüzde 1 işkolu barajının altında kaldığı için toplu sözleşme yapamayacak.

BAKANLIKLA GÖRÜŞME

Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri ve avukatları dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giderek itirazlarını iletti. Ancak bir sonuç alamadı. Bakanlık yetkilileri, istatistiklerin açıklandığını, herhangi bir değişiklik yapılmayacağını, sendikanın isterse dava açabileceğini sendika yönetimine iletti.

‘DAVA AÇACAĞIZ’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, bugün işçilerle toplantı yapacaklarını ve sonrasında da dava açacaklarını, yasal haklarını kullanacaklarını söyledi. Çakır, dava açsalar da karar çıkmasının uzun süreceğine işaret ederek, “Bizim 2 bin 369 üyemiz var. Bakanlığın yayınladığı istatistiklerde ise üye sayımız 2 bin 27. Bizim 342 üyemiz görünmüyor. Bu işçiler yeni üye oldukları için bir aylık süre olduğu söyleniyor. Bu nedenle istatistiklere yansımadığı ifade ediliyor. İşçiler bize gelmişler. Biz de toplu sözleşme yapmak istiyoruz. İşçinin kazanmasını istiyoruz. Ancak önümüzde engeller var. Biz de bütün yasal haklarımız neyse kullanacağız” dedi.

‘HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ’

Çakır, şöyle devam etti:

“Şimdiye kadar işçinin hakkını nasıl aradıysak bugünden sonra da kendi hakkımız için mücadele edeceğiz. Biz 4 yerde toplu sözleşme yapmak istiyoruz. Bu hakkımızı kimseye vermeyiz. Bütün siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine de sesleniyoruz. Bağımsız Maden-İş’in hakkı yenildi. Siyasi partilere sesleniyoruz: Bu yasa işçiye hakkını kullandırmıyor. Patronlar korunuyor. Bağımsız Maden-İş şimdiye kadar kimsenin önünde eğilmedi. Bundan sonra da eğilmeyecek. Hakkımızı söke söke alacağız.”