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Bağımsız Maden-İş: ‘Verilen sözler tutulmadı, pazartesi Ankara’dayız’

Bağımsız Maden-İş: ‘Verilen sözler tutulmadı, pazartesi Ankara’dayız’

6.08.2026 21:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bağımsız Maden-İş: ‘Verilen sözler tutulmadı, pazartesi Ankara’dayız’

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Elazığ Eti Gümüş’te çalışan madencilerin ücretlerinin 6 Ağustos’ta ödeneceğine ilişkin yazılı taahhüdün yerine getirilmediğini belirterek pazartesi günü Ankara’ya geleceklerini duyurdu.

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Bağımsız Maden-İş Sendikası, sosyal medya hesabından Elazığ Eti Gümüş’te 18 Temmuz’da başlatılan eyleme ilişkin açıklama yaptı.

Ödemelerin 6 Ağustos’ta yapılacağı yönünde yazılı taahhüt verilmesi üzerine eyleme ara verdiklerini belirten sendika, söz konusu taahhüdün yerine getirilmediğini bildirdi.

Sendikanın açıklamasında, “Verilen sözler tutulmadı, geliyoruz” denilerek pazartesi günü Ankara’da olunacağı ifade edildi.

Uzlaşma zeminlerine ve garantörlüklere önem verdiklerini belirten sendika, bu tutumlarının Yıldızlar SSS Holding tarafından suistimal edildiğini savundu.

Açıklamada, “Her zaman madencinin alın teri için mücadele ettik. Artık buna izin vermeyeceğiz” denilirken, ayrıntılı bilgilendirmenin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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