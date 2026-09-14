Bahadır Özdener kimdir? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Bahadır Özdener neden ifadeye çağrıldı? Bahadır Özdener dizi ve filmleri...

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmasında ifadelerine başvurulacak. Peki, Bahadır Özdener? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Bahadır Özdener neden ifadeye çağrıldı? Bahadır Özdener dizi ve filmleri...

BAHADIR ÖZDENER KİMDİR?

Bahadır Özdener, 26 Ocak 1975 tarihinde Gümüşhane’de dünyaya gelen Türk senarist ve yapımcıdır. Lisans eğitiminin ardından televizyon sektöründe kariyerine başlayan Özdener, özellikle aksiyon ve dram türündeki yapımlarda kaleme aldığı senaryolarla tanındı.

Televizyon kariyerinde Ekmek Teknesi ve Kurtlar Vadisi gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan projelerde senarist olarak görev yapan Özdener, ilerleyen yıllarda Kurtlar Vadisi Terör, Eşref Saati ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerin senaryo ekibinde yer aldı. 2012 yılında yayımlanan Kurt Kanunu dizisinin de yapımcılığını üstlendi.

BAHADIR ÖZDENER’İN DİZİLERİ

Bahadır Özdener’in senarist ve yapımcı olarak görev aldığı başlıca televizyon yapımları arasında şunlar bulunuyor:

Ekmek Teknesi – Senarist

Kurtlar Vadisi – Senarist

Kurtlar Vadisi Terör – Senarist

Eşref Saati – Senarist

Kurtlar Vadisi Pusu – Senarist, yapımcı

Kurt Kanunu – Yapımcı

Reaksiyon – Senarist

Halil İbrahim Sofrası – Senarist

Beyaz Karanfil – Senarist

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Senarist

Benim Hayatım – Yapımcı

Hudutsuz Sevda – Senarist

BAHADIR ÖZDENER’İN FİLMLERİ

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

Kurtlar Vadisi IrakPana Film

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

Kurtlar Vadisi Gladio

Kurtlar Vadisi Filistin

Aman Reis Duymasın

BAHADIR ÖZDENER NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden gündemde.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.