Bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, evin bahçesinde gömülü olarak bulunan tanksavar mühimmatı, kontrollü şekilde imha edildi.

DHA
10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:27
Bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi
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Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Kızıksa Mahallesi'ndeki evinin bahçesini kazarken, toprağa gömülü cisme rastlayan Kenan Tuzcuoğlu, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, çektiği fotoğrafları gösterdi.

Bunun üzerine Manyas Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na haber verildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha (PAMİT) ekibi, olay yerine sevk edildi. Cismin, tanksavar mühimmatı olduğu belirlendi. Mühimmat, gerekli önlemler alınarak, PAMİT ekibi tarafından imha edildi.

Manyas Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldığı açıklandı.



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