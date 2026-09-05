Bahçeli'den dikkat çeken 'çerçeve yasa' açıklaması: '467 rakamını ben de beklemiyordum'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon ve 'yeni anayasa' tartışmaları sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bahçeli, Meclis'ten geçen 'çerçeve yasa'ya dair de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, İmralı Süreci'nde bu aşamaya kadar çok ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sürecin başından itibaren çok ciddi bir sıkıntıyla ve zorlukla karşılaşmadık. Esasen bizim meseleye dair yaklaşımımız şöyle ifade edilebilir. Türkiye terörle mücadele konusunda önemli mesafeler aldı. Başarılar elde etti. Ancak ülke genelinde bölücü faaliyetlerin getirdiği bazı tahrikler ve gerilimler söz konusuydu. Ne yapabiliriz diye düşünüyor, çalışıyorduk. Kamuoyundaki tartışmaları yakinen takip ediyorduk.”

DEM PARTİLİLER İLE EL SIKIŞTIĞI GÜNE DAİR KONUŞTU!

Devlet Bahçeli, sürecin başlangıç noktası olarak da değerlendirilen 1 Ekim 2024 tarihinde DEM Partililer ile Meclis'te el sıkıştığı güne dair, şöyle konuştu:

"Biz bir yanıyla Sayın Cumhurbaşkanının meclise yönelik çağrısının gereğini yerine getirmiş olduk. Diğer yandan insani bir vazifeyi yerine getirdik. Evet o günden sonra çok konuşulup tartışıldı. Sonra belirttiğiniz tarihte DEM Parti Grubunda PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma çağrısında bulunulmasını talep ettik. Sonrasında süreç hızlandı. İmralı’ya heyetler gitti. Çeşitli temaslar oldu. Bize gelenler oldu. O günlerde başlayan bu konuşmalar süreci verimli bir noktaya getirdi."

"467 RAKAMINI BEKLEMİYORDUM"

Süreç yasasının TBMM'de 467 oy ile kabul edilmesinin kendisini de şaşırttığını belirten Bahçeli şöyle konuştu:

"Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur."

DİKKAT ÇEKEN 'REVİZYON' MESAJI VERDİ

Devlet Bahçeli, açıklamasında daha önce de yaptığı seçim ve siyasi partiler kanununda değişiklik mesajını tekrarladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bazı noktalarda değişikliğin önemli olduğunu ve bunların da sağlıklı şekilde işlemesi için 'yeni anayasa'ya ihtiyaç olunduğunu savunan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.

Bahsettiğiniz her iki alanda da hem sistemi güçlendirecek, hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır."