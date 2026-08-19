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Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: 'Seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir'

Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: 'Seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir'

19.08.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: 'Seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin hedefinde CHP'de yaşanan "mutlak butlan" tartışmaları ve YENİ Parti de vardı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e iç siyasetteki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç ve CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına değinen Bahçeli'nin en dikkat çeken çıkışı ise 'seçim sistemi' üzerine oldu. Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile Parlamenter Sistem'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatan Bahçeli, sistemin revize edilmesi gerektiğinin sinyalini verdi.

MHP lideri, "Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. 

"CHP'NİN BÖLÜNMESİNİ TASVİP ETMESEK DE..."

Açıklamasında muhalefete de yüklenen Bahçeli, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ayrışmaya dönüşmesini tasvip etmediklerini belirtti.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik, birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk; ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları ‘Yeni Parti’yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190. parti oldular. CHP’nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. 

Siyasette ahlaklı, ilkeli ve seviyeli, Türkiye ve Türk milleti için mücadele eden her Türkiye partisini şüphesiz ki kıymetli buluyoruz. Ayrıca CHP’ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz.

"KATKI SAĞLAYACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

İstikrarlı, köklü siyasi partilerin, Türk demokrasisinin ve siyasetinin kurumlaşmasına, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Esas mesele; siyasette ilke, seviye ve etik değerlere bağlılık, siyasetin finansmanının, merkezi yahut yerel idarelerdeki yönetme sorumluluğunun şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir bir anlayışla, siyaset alanını genişleten katılımcı, kapsayıcı demokratik bir yaklaşımla şekillendirilmesi, siyasetin milli menfaatleri önceleyen ahlaki bir zeminde yapılması gereğidir.

Bu noktada şunu da ifade etmekte yarar vardır. ‘Terörsüz Türkiye’ gibi Türkiye’nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın ‘Yeni Parti’ de henüz temin edilemediğini göstermiştir."

İlgili Konular: #Seçim #MHP #Bahçeli

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