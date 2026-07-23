Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçelievler'de marketteki karpuz fiyatı tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Bahçelievler'de marketteki karpuz fiyatı tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

23.07.2026 11:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bahçelievler'de marketteki karpuz fiyatı tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Bahçelievler'de iddiaya göre bir markette müşteriyle market çalışanı arasında karpuz fiyatı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay 22 Temmuz Çarşamba günü Yenibosna Merkez mahallesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre müşteriyle market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun bir süre markette devam eden kavga bir süre sonra dışarı taşındı.Sokaktaki kavga sırasında market çalışanlarıyla müşteri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde market çalışanlarıyla müşterinin kavga ettiği anlar görülüyor.

Çevredekilerin müdahale ettiği kavga bir süre sonra sona eriyor.

İlgili Konular: #kavga #BAHçelievler