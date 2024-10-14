Bahçelievler’de İETT otobüsü ağaca çarptı: Yaralılar var!
Bahçelievler’de İETT otobüsü ağaca çarptı. Yurttaşlar yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.
İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.
"TAM OKULUN ÖNÜ"
Kaza anını gören esnaf Uğur Kuşcu, "Birden ağaca vurdu. Tam okulun önü Allah’tan çocuklar okula girmişti. Sesi duydum koştuk. İçinde yaralı vardı. Onları dışarı çıkardık" dedi.
Etiketler: #iett #BAHçelievler
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