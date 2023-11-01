Bahçesine girdiği evin sahibi tarafından öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde M.K., (28), evinin bahçesine giren Mehmet Can Karakoç'u (19), tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:07
Bahçesine girdiği evin sahibi tarafından öldürüldü
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Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi’nde, gece saatlerinde M.K. (28), evinin bahçesinden ses geldiğini duydu. Aşağı inen M.K., bahçesinde bulunan Mehmet Can Karakoç'un (19) kaçması üzerine arkasından koştu.

M.K., bir süre sonra yakaladığı Karakoç ile tartışmaya başladı. Karakoç, üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla Karakoç'un bacağına ateş etti ve kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, Karakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan M.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mersin

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