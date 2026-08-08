Bakan Akın Gürlek duyurdu: İki çocuğun ölümü cinayet çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar’da iki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalarda dikkat çeken gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Gürlek, intihar ve kaza olarak değerlendirilen iki ayrı ölümün yapılan incelemeler sonucunda cinayet olduğunun ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Van’ın Başkale ilçesinde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar’da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın ölümüne ilişkin soruşturmada ise üvey baba ve üvey dede tutuklandı.

DAMLANUR SARİHAN'IN ÖLÜMÜNDE CİNAYET ŞÜPHESİ

Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024’te hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün başlangıçta intihar olduğu değerlendirildi. Ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle ölümün intihar olmadığına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Gürlek’in açıklamasına göre; gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, şüphelilerden birinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silahta parmak izi bulunmaması ve olay sonrasındaki iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi.

Elde edilen bulgular üzerine soruşturma “kasten öldürme” şüphesiyle genişletildi.

3 İLDE OPERASYON: 7 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 7 Ağustos 2026’da Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Gürlek, soruşturmaya ilişkin, “İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı” ifadelerini kullandı.

4 YAŞINDAKİ YUNUS EMRE'NİN ÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Afyonkarahisar’da 24 Ocak 2026’da hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın ölümüne ilişkin soruşturmada da yeni bulgular elde edildi.

Gürlek, çocuğun yüksekten düşmediğinin, darbedilerek öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Otopsi bulguları ile şüphelilerin ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine soruşturma derinleştirildi. Yapılan incelemelerde olayın “yüksekten düşme” olarak gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delillerin karartıldığı tespit edildi.

ÜVEY BABA VE ÜVEY DEDE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında üvey baba B.K., “çocuğu kasten öldürme” ve “eziyet” suçlarından; üvey dede M.K. ise “ihmal suretiyle kasten öldürme” ve “suç delillerini gizleme” suçlarından tutuklandı.

Anne Z.K. ile A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir!

Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.

Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi.

Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın “yüksekten düşme” gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi.

Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."