Bakan Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında son durumu paylaştı: 'Ucu nereye giderse gitsin...'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir.



Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 25, 2026

Soruşturmanın İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde çok yönlü biçimde sürdürüldüğünü belirten Gürlek, yeni dalga operasyonlarda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir.

Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir.”

DİJİTAL MATERYALLER VE MALİ HAREKETLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında çok sayıda kayıt ve bulgunun incelendiğini belirten Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

“DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.”