Bakan Akın Gürlek’ten 'fon vurgunu' açıklaması: '5 kişi TMSF'ye iadede bulundu'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, soruşturma kapsamında TMSF bünyesinde gönüllü olarak para iadesinde bulunmak isteyenler için hesap açıldığını söyledi.

“5 KİŞİ BU HESAPLARA İADEDE BULUNMUŞ”

TMSF Başkanı ile görüştüğünü belirten Gürlek, açılan hesaba ilk iadelerin yapıldığını açıkladı:

“TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş”

“DOSYANIN KAPANMASI ANLAMINA GELMİYOR”

Gürlek, fon iade hesabına yapılacak ödemelerin hukuki durumuna ilişkin de açıklamada bulundu.

Zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini söyleyen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor”

"BU HADİSEYİ GENELE YAYMAMAK GEREKİYOR"

Gürlek, soruşturmanın piyasaların geneliyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.”

KURUMLAR İÇİN DE İNCELEME MESAJI

Süreçte kurumların sorumluluğunun da değerlendirileceğini belirten Gürlek, şu ifadeyi kullandı:

“İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.”

İSVİÇRE’YE GÖNDERİLEN PARALAR İÇİN ADLİ SÜREÇ

Soruşturma kapsamında yurtdışına gerçekleştirilen para transferlerinin de takip edildiğini belirten Gürlek, İsviçre’ye gönderildiği belirlenen paraların geri getirilmesi için adli süreç başlatıldığını söyledi:

“Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık”

85 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 220 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturmanın mevcut bilançosunu da paylaşan Gürlek, 85 şüphelinin tutuklandığını, 220 kişi hakkında işlem yapıldığını ve çok sayıda kişinin mal varlığının dondurulduğunu belirtti.

Gürlek, kısa sürede yüksek miktarda kâr elde ederek çıkış yapan kişilere ilişkin de çalışma yürütüldüğünü söyledi:

“Kısa sürede manipülatif hareketelerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var”

“SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Gürlek, soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK tarafından da önlemler alındığını belirterek devlet kurumlarının koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, “Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız” dedi.