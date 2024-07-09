Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 19 ilde 'Düğüm-1' operasyonu: 88 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, “Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında 1748 vatandaşımızı dolandıran 88 şüpheli yakalandı!” ifadelerini kullandı.
Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 1??9?? ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024
1??.7??4??8?? vatandaşımızı dolandıran
8??8?? şüpheli yakalandı??
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızı… pic.twitter.com/L8gdxFyApG
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