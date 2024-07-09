Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 19 ilde 'Düğüm-1' operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 08:28

Güncelleme: 09.07.2024 - 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, “Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında 1748 vatandaşımızı dolandıran 88 şüpheli yakalandı!” ifadelerini kullandı.