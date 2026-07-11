Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Eskişehir'de Uzman Çavuş şehit düştü

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, görevi esnasında yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Demirbaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla duyurdu.

BAKAN ÇİFTÇİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."