Bakan Fahrettin Koca'nın yurtdışına giden doktorlar için yaptığı 'para sayma' hareketi gündem oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların yurtdışına gitmesinin temel sebebi olarak 'parayı' gösterdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Koca’nın yaptığı hareket sonrası sert bir açıklama yayımlayarak ‘utanıyoruz’ dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların ülkeyi terk etmeleri ile ilgili yapılan eleştirilerin ardından "Bizden dolayı değil" dedikten sonra "para" işareti yaptı.
Koca'nın o hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.
TTB'DEN SERT AÇIKLAMA: 'UTANIYORUZ'
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurtdışına gittiği sözlerini eleştirdi.
TBB'nin yaptığı paylaşımda, Fahrettin Koca'nın doktorların ülkeyi terk etmeleri ilgili yapılan eleştirilerin ardından "Bizden dolayı değil" dedikten sonra para sayma işareti yaptığı anların videosuna yer verildi.
TTB'nin konuya ilişkin paylaşımında "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın 'analizi'… UTANIYORUZ!" sözlerine yer verildi.
Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”…— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 10, 2023
UTANIYORUZ! pic.twitter.com/0VTTumQIWn
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