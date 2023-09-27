Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 19:12
Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Mirzoyan ile görüştü.

Görüşmede, güncel, bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.


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