Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Mirzoyan ile görüştü.
Görüşmede, güncel, bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.
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