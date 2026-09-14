Bakan Göktaş duyurdu: Dijital platformlara ve oyunlara yeni düzenlemeler geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital platformlara e-Devlet üzerinden girişi öngören, veri paylaşımı yapmayan güvenli bir yönetmelik üzerinde çalışıldığını söyleyerek, oyunlara yönelik yeni düzenlemeler ve 15-18 yaş grubuna dönük içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yandaş Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada Bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KONSANTRASYON ORANLARINI YÜZDE 48 ORANINDA DÜŞÜRÜYOR"

Çocukların sosyal medya platformlarında günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğine dikkati çeken Özdemir Göktaş, "Sosyal medya platformları, çocuklarda ekran ekonomisi oluşturarak uykuyu bozmakta, depresyon, kaygı ve konsantrasyon oranlarını yüzde 48 oranında düşürmekte" dedi.

Özdemir Göktaş, sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden girişi öngören, veri paylaşımı yapmayan daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik üzerine çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek, "Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Ailelerin çocukların dijital kullanımıyla baş edemeyip devlet koruması talep ettiği durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu doğrultuda hem dijital okuryazarlığı öğretiyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta" ifadelerini kullandı.