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Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesi ile görüşecek

Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesi ile görüşecek

6.08.2026 10:17:00
Güncellenme:
ANKA
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Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesi ile görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesiyle bugün görüşecek. Görüşmede, Oktay’ın şüpheli ölümünün yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin taleplerin ele alınması bekleniyor.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesi ile bugün görüşecek. 

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, 2009 yılında kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Behçet Oktay’ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

AİLE 'FETÖ' TALEBİNİ İLETECEK

Oktay’ın ailesi, ölüm olayında FETÖ’nün rolü bulunduğunu öne sürerken, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Görüşmede, ailenin bu yöndeki taleplerini Adalet Bakanı Gürlek’e ileteceği öğrenildi.

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