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Bakan Gürlek duyurdu: Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bakan Gürlek duyurdu: Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var

29.08.2026 09:50:00
Güncellenme:
DHA
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Bakan Gürlek duyurdu: Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildiğini ve 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına yönelik düzenlenen beşinci dalga operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

"DİKKAT ÇEKİCİ TESPİTLERE ULAŞILDI"

Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık. Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada; Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı."

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