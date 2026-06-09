Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde başsavcılıkların dosyaları büyük bir titizlikle ve kurumsal yapıda yeniden ele aldığını aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin tecellisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Gürlek, "Bu kararlı çalışmalar neticesinde, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla, biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek, şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden (Mezdeke grubu üyesi) Aynur Kanbur cinayeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü hassas çalışmalarla aydınlatılmıştır. Olay gününe ait iletişim kayıtları (HTS), ulaşım kartı hareketleri ve husumetler incelenmiş, maktulün akrabaları olan şahıslar ile cinayeti işlediği tespit edilen B.G. isimli tetikçi deşifre edilmiş, faillerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.

Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014'te kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Cinayetlerin aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağı bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür. Vatandaşlarımız müsterih olsun, tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı.