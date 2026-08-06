Bakan Gürlek'ten 'çerçeve yasa' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün AKP tarafından Meclis'e sunulan 'çerçeve yasa' kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı.
Gürlek, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adıyla sunulan 12 maddelik teklife ilişkin ''Kanun teklifinin ülkemize, milletimize ve ortak geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
''Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan millî bir devlet politikasıdır.
Bu tarihî iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, katkı sunan siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Kanun teklifinin ülkemize, milletimize ve ortak geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum.''