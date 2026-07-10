Bakan Gürlek'ten İstanbul ve Ankara'daki operasyonlara dair açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen soruşturmalara yönelik bilgi verdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar lira işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş, soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır. Bu dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş, yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir."

Gürlek ayrıca, "Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.