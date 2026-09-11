Bakan Gürlek: ‘Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul’da yakalandı’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri olduğu belirtilen İslam Yakut’un İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan Yakut’un, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti.

Yakut’un, ANOM ve SKY ECC adlı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

İRAN VE AFGANİSTAN’DAN AVRUPA’YA EROİN SEVKİYATI

Gürlek, suç örgütünün İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan Türkiye’ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Örgütün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunun ortaya çıkarıldığını kaydeden Gürlek, uyuşturucu baronlarına yönelik mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek şunları söyledi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır!

Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

DAHA ÖNCE CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ

Uyuşturucu baronu İslam Yakut, 2017 yılında cezaevindeyken üniversiteyi kazanmış ve okul bahanesiyle çıktığı izinden geri dönmeyerek firar etmişti.