Bakan Koca 'beklenen açıklama' demişti: İktidara yakın gazete açıkladı

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:23

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Bakan Koca dün sosyal medya hesabından, "bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" paylaşımında bulunmuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi ise toplantıda açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasının ele alınacağını ve maske kullanımına ilişkin esaslar yeniden belirleneceğini yazdı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 403 bin 117 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 545 oldu.