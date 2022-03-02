Bakan Koca 'beklenen açıklama' demişti: İktidara yakın gazete açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bir süredir beklenen bir açıklamayı yapacaklarını söylemişti. Bunun maske kullanımına ilişkin bir karar olacağı iddia edildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Bakan Koca dün sosyal medya hesabından, "bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" paylaşımında bulunmuştu.
İktidara yakın Sabah gazetesi ise toplantıda açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasının ele alınacağını ve maske kullanımına ilişkin esaslar yeniden belirleneceğini yazdı.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 403 bin 117 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 545 oldu.
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