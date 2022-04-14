Bakan Koca duyurdu: Yerli üretim için harekete geçildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Covid-19 aşısından sonra İnsülinin de Türkiye’de üretileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:
“İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!”
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