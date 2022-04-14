Bakan Koca duyurdu: Yerli üretim için harekete geçildi

14 Nisan 2022 Perşembe, 07:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Covid-19 aşısından sonra İnsülinin de Türkiye’de üretileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

“İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!”