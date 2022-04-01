Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da Covid-19 toplantısı yapıldı. Bakan Koca, "İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranları omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.
Koca, Twitter paylaşımında kamu hastaneleri başhekimleriyle toplantıda görüştüğünü söyledi.
Sağlık bakanı ‘tablodan çok mutlu olduklarını’ belirtti.
İSTANBUL’DA yoğun bakım ve servis DOLULUK ORANLARI Omicron öncesi döneme kıyasla ÜÇTE BİRE İNDİ. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan ÇOK MUTLUYUZ. pic.twitter.com/mLmit0NCRq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2022
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