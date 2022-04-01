Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da Covid-19 toplantısı yapıldı. Bakan Koca, "İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranları omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 19:59
Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.

Koca, Twitter paylaşımında kamu hastaneleri başhekimleriyle toplantıda görüştüğünü söyledi.

Sağlık bakanı ‘tablodan çok mutlu olduklarını’ belirtti.


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