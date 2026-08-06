Bakan Kurum açıkladı: Beş ildeki yangınların bilançosu ortaya çıktı

Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınları nedeniyle 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, son günlerde orman yangınlarının görüldüğü Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de hasar tespit çalışmaları tamamlandığı belirtildi.

Kurum'un paylaştığı verilere göre, Muğla'da 43, Antalya'da 20, Aydın'da 20, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Hasar gören 92 bağımsız bölümün 58'inin ise konut olduğu belirlendi.