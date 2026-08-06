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Bakan Kurum açıkladı: Beş ildeki yangınların bilançosu ortaya çıktı

Bakan Kurum açıkladı: Beş ildeki yangınların bilançosu ortaya çıktı

6.08.2026 14:23:00
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Haber Merkezi
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Bakan Kurum açıkladı: Beş ildeki yangınların bilançosu ortaya çıktı

Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 5 kentte 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. 92 bağımsız bölümün 58'inin ise konut olduğu belirlendi.
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Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınları nedeniyle 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Paylaşımda, son günlerde orman yangınlarının görüldüğü Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de hasar tespit çalışmaları tamamlandığı belirtildi.

Kurum'un paylaştığı verilere göre, Muğla'da 43, Antalya'da 20, Aydın'da 20, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

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Hasar gören 92 bağımsız bölümün 58'inin ise konut olduğu belirlendi.

İlgili Konular: #orman yangını

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