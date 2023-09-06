Bakan Mehmet Özhaseki'den 'sağanak yağış' uyarısı!

Bakan Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yarın beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:57
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'sağanak yağış' uyarısı!
Abone Ol google-news

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajı, etkilenenlere ise geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

"HAVA DURUMU BİLGİLENDİRMELERİNİ ANLIK TAKİP EDİN"

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerinin yurttaşlarca dikkate alınması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."


Player Alanı
açıklama Bakan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği hava durumu iklim Kırklareli İstanbul Mehmet Özhaseki meteoroloji sağanak sağanak yağış sel

İlgili Haberler

Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü!

Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü!
Aksaray, Nevşehir, Kayseri... Birçok ilde sağanak sele neden oldu: Aksaray'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu

Aksaray, Nevşehir, Kayseri... Birçok ilde sağanak sele neden oldu: Aksaray'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketi ile ilgili açıklama!

Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketi ile ilgili açıklama!

En Çok Okunan Haberler