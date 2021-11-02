Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

02 Kasım 2021 Salı, 23:32

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Özer "Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da bugün yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Koca, "Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu’nun da böyle bir gündemi söz konusu değil" demişti.