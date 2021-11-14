Bakan Soylu: "Bazen çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz"

14 Kasım 2021 Pazar, 14:42

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Mahmut Çuhadar tarafından karşılanan Bakan Soylu, şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Genel Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünya ile olan makası kendi lehine kapattığını söyledi.

Burada meclis üyelerine seslenen Soylu, bazen ‘haksızlıklarla’ karşılaştıklarını söyledi, şunları kaydetti:

"Seçimler oluyor, belediyeler çok doğal olarak parti değiştiriyorlar. Diyorlar ki 'beni engelliyorlar'. Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı? Hiçbir kesinti yok. Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de aynı şekilde gidiyor ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek, yatırım yapamamasının bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaylığa kaçanlar var. Siz az gelirle fazla iş yapıyorsunuz. Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar. Senin parandan kesinti yapılıyor mu? Yok böyle bir şey. Tam tersi fazlasıyla geliyor"