Bakan Soylu'dan bir 'uyuşturucu yakaladık' açıklaması daha
TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partisi CHP'nin vekilleriyle sert tartışmaya girmesiyle gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da bugün, jandarmamız tarafından; 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hakkari Yüksekova'da; bugün, @Jandarma'mız tarafından;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 9, 2021
??2??7??0?? kg Eroin,
??2??5?? kg Metamfetamin
ELE GEÇİRİLDİ.
2021 yılı içerisinde toplam,
??7?? TON Eroin,
??2??1?? BİN LİTRE Asetik Anhidrit
ELE GEÇİRİLDİ.
Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum ?????? pic.twitter.com/VSaT0vCWPr
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