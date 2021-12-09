Bakan Soylu'dan bir 'uyuşturucu yakaladık' açıklaması daha

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partisi CHP'nin vekilleriyle sert tartışmaya girmesiyle gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

(DHA)
09 Aralık 2021 Perşembe, 19:19
Bakan Soylu'dan bir 'uyuşturucu yakaladık' açıklaması daha
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da bugün, jandarmamız tarafından; 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



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