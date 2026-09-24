Bakan Tekin: 'Turgutlu'da okul saldırısı olmadı, okul önünde oldu'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Tekin katıldığı yayında, Manisa’daki olay ile daha önce Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırı arasında ayrım yapılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"SALDIRI OKULDA OLMADI OKULUN ÖNÜNDE OLDU"

“Kahramanmaraş ilindeki saldırı okul saldırısıydı. Ama Manisa'daki saldırı okul saldırısı olarak tanımlamamak lazım. Saldırı okulda olmadı. Saldırı okulun önünde oldu.”

"AKRAN ZORBALIĞI İDDİASI DA ARAŞTIRILIYOR"

Tekin, saldırganın okula yeni kayıt yaptırdığını belirterek akran zorbalığı iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk için akran zorbalığı yaşıyor diyorlar ama akran zorbalığı yaşayacak bir okul hayatı yaşamamış. Okula daha yeni kayıt yaptırılmış. Çocuk ilk ifadesinde bundan bahsediyor.”

MANİSA’DAKİ SALDIRIDA 11 ÖĞRENCİ YARALANMIŞTI

22 Eylül’de Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaralılardan üçünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki şüpheli ile annesi, babası ve dedesi gözaltına alınmıştı.