Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı: 52 milyonluk para trafiği!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik olarak yürütülen soruşturmada 52 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların hesaplarında 52 milyon, 575 bin liralık para giriş çıkışı tespit edildi.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:37
Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı: 52 milyonluk para trafiği!
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Liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi.

Kapora, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

52 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Belirtilen yöntemlerle yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 şahsın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 400 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu belirlendi.

11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli şahıs yakalandı.


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