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Bakan Yumaklı açıkladı: 2 günde kaç orman yangını çıktı, kaçı kontrol altında?

Bakan Yumaklı açıkladı: 2 günde kaç orman yangını çıktı, kaçı kontrol altında?

30.07.2026 18:57:00
Güncellenme:
DHA
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Bakan Yumaklı açıkladı: 2 günde kaç orman yangını çıktı, kaçı kontrol altında?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana ülke genelinde 110’u orman dışında olmak üzere 169 yangına müdahale edildiğini, bu yangınlardan 163’ünün tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Orman Yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor’ notuyla yaptığı açıklamada, orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı şunları yazdı: 

“Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110’u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163’ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise; Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç’teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor. Orman Kahramanları ‘Yeşil Vatan’ için mücadele ediyor.”

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