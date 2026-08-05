Bakan Yumaklı açıkladı: Fransa'ya gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Türkiye'ye döndü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'daki yangınlar için görevlendirilen iki uçağın ülkeye döndüğünü duyurdu.

Yumaklı, "Bu anlamlı görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve teknik ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere Fransa'ya gönderilen iki uçağın görevlerini tamamladığını bildirdi.

"TEKNİK EKİPLERİMİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fransa’daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirdiğimiz 2 uçağımız, görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü. Türkiye; güçlü hava filosu, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş operasyon kabiliyeti ve asırlık teşkilat tecrübesiyle orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizle sadece kendi Yeşil Vatan’ımızı değil, ihtiyaç duyan ülkelerin ormanlarını korumak için de havalanıyoruz. Sınır tanımayan orman yangınlarına karşı, sınır tanımayan bir mücadele yürütüyoruz. Yeşil Vatan’ımızı korumaya, ormanlarımızın ve dünyamızın ortak geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve teknik ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum."