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Bakan Yumaklı açıkladı: Gıda denetiminde 186,5 milyon TL ceza, 49 suç duyurusu

Bakan Yumaklı açıkladı: Gıda denetiminde 186,5 milyon TL ceza, 49 suç duyurusu

5.09.2026 10:26:00
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AA
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Bakan Yumaklı açıkladı: Gıda denetiminde 186,5 milyon TL ceza, 49 suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186,5 milyon lira ceza verildiğini bildirdi. Yumaklı ayrıca, 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Yurttaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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