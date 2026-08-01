Bakan Yumaklı bilançoyu açıkladı… Son üç günde 260 yangın! 258'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde çıkan orman ve orman dışı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

Yumaklı, rüzgarın etkisini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde toplam 260 yangına müdahale edildiğini belirterek, bunların 162'sinin orman dışı alanda çıktığını söyledi.

Bakan Yumaklı, "258 yangını çok şükür kontrol altına aldık" ifadelerini kullandı.

Daha önce büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklanan Balıkesir Gömeç ile Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, yangınlarla mücadele çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.