Bakan Yumaklı orman yangınlarında son durumu açıkladı: Alanya ve Foça kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yurt genelinde etkili olan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Alevlere karşı mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, kritik noktalardaki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

"ALANYA VE FOÇA TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde Antalya/Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla/Fethiye-Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında."

İL İL YANGINLARDA SON DURUM

Bakan Yumaklı, diğer bölgelerdeki müdahalelere ilişkin ise şu detayları aktardı:

Balıkesir & Mersin: Gömeç ile Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Aydın: Çine ilçesindeki yangının enerjisi düşürüldü.

Balıkesir (Susurluk): Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor.