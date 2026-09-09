Bakan yurt doluluk oranıyla övündü, kızlar açıkta kaldı: Başarılı kız çocuklarına barınma engeli!

2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sonuçlara ilişkin, “Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87'ydi. Her yıl gelişen güçlü altyapımız bu kapasitemizin artmasına da sebep oluyor” değerlerdirmesini yaptı. Bak, aynı zamanda yatak kapasitesini yüzde 439 oranında artırdıklarını, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımlarının bulunduğunu açıkladı.

‘BU DÜZENİN ÇARPICI BİR ÖRNEĞİ’

Buna karşın Kahramanmaraş Pazarcık’da fen lisesini kazanan kız çocukları barınma sorunuyla karşılaştı. Pazarcık Fen Lisesi’ne yerleşen 18 kız çocuğuna yurt çıkmadı. İdarenin ‘Bu yıllık idare edin, seneye biz çaresine bakarız’ dediği öğrenildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

En iyi okulun, çocuğun evine en yakın okul olduğunu, devletin; her çocuğa, yaşadığı yerde eşit ve nitelikli eğitim sunma sorumluluğu bulunduğunu anımsatan Özbay, “Ancak siyasi iktidar bunun tam tersini yaptı. Okulları ‘nitelikli–niteliksiz’ diye ayırdı; başka ilçeleri ve şehirleri çocuklar için mecburi istikamet hâline getirdi. Ardından o çocukları barınma sorununa, ailelerini piyasanın insafına mahkûm etti. Pazarcık Fen Lisesi’nde yaşananlar bu düzenin çarpıcı bir örneğidir. Öğrenciler tercihlerini yaptı; yerleştirme sonucunda fen lisesini kazandı, kâğıt üzerinde yurt imkânı da çıktı. Ancak okulun kapısına geldiklerinde 8’i il dışından, 10’u il içinden toplam 18 kız öğrenciye ‘Yurtta yer yok, bu yıl idare edin; seneye çaresine bakarız’ denildi. Çocuklar aylarca çalıştı, sınava girdi, okulu kazandı. Aileler bütün hazırlığını açıklanan yurt imkânına göre yaptı. Yerleştirmeyi yapan Millî Eğitim Bakanlığı ise kendi planlamasının sorumluluğunu üstlenmek yerine çocuklara ve ailelere ‘Başınızın çaresine bakın’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘ÖZELE VE CEMAATE YÖNELTEN BİR DÜZEN KURULDU’

Özbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir çocuğa barınacak yer göstermeden ‘Bu yıl idare et’ demek, gerçekte ‘Paranız varsa okuyun’ demektir. Parası olan ev tutacak ya da özel yurt bulacak; olmayanın çocuğu kazandığı okuldan vazgeçecek. Demek ki bu düzende fen lisesini kazanmak yetmiyor; okuyabilmek için ailenin cüzdanının da sınavı kazanması gerekiyor! Bu, tek bir okulun kapasite sorunu değildir. Yeterli sayıda kamusal yurt yapmayan, okul pansiyonlarının kapasitesini ihtiyaca göre artırmayan siyasi iktidar; öğrencileri özel yurtlara, vakıf ve cemaat yapılarına yönelten bir düzen kurmuştur. Kamusal barınma alanı boşaltıldıkça bu yapılar çocuklar ve aileler için ‘mecburi adres’ hâline getirilmektedir.

Üstelik burası, 6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden biri olan Pazarcık’tır. Devletin çocuklara ve ailelere daha güçlü bir kamusal güvence sunması gereken bir yerde, 18 kız öğrenci barınma belirsizliğiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Sorumlusu bellidir: Yurt kapasitesini artırmayan siyasi iktidar ve elindeki kontenjanı dahi doğru planlayamayan Millî Eğitim Bakanlığı’dır.”

‘BARINMA, EĞİTİMİN AYRILMAZ PARÇASI’

Bakanlığın öğretmen önlüğünün kumaşına, yakasına ve cebine kadar standart belirlediğini ancak 18 kız öğrenci için gerekli yatağı sağlayamadığını belirten Özbay, “Okullarda ücretsiz yemek yok, güvenli ulaşım yok, yeterli derslik ve pansiyon yok; ama önlük var! Eğitimin gerçek sorunlarını çözmeyip görüntü üzerinden düzen kurmaya çalışmak, yönetmek değil sorumluluktan kaçmaktır. Barınma, eğitim hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklara başka ilçeleri ve şehirleri mecburi istikamet hâline getiren devlet; onların güvenli barınmasını, beslenmesini ve ulaşımını da sağlamak zorundadır. Hiçbir öğrenci ailesinin maddi imkânlarına, özel yurtlara ya da vakıf ve cemaat yapılarına mahkûm edilemez.

Pazarcık Fen Lisesindeki 18 kız öğrencinin barınma sorunu derhâl, güvenli ve ücretsiz biçimde çözülmelidir. Ülke genelindeki okul pansiyonlarının kapasitesi gerçek ihtiyaca göre artırılmalı; yurt karşılığı bulunmayan yerleştirmelerle çocuklar açıkta bırakılmamalıdır. Yurt yapmak da pansiyon kapasitesini artırmak da mümkündür. Kaynak da imkân da vardır. Mesele yapılabilirlik değil, siyasi tercih meselesidir. Çocukları ‘Bu yıl idare edi’ diyerek özel yurtlara ve cemaat yapılarına mahkûm edenler, tercihlerini kamusal eğitimden yana değiştirmek ve görevlerini yerine getirmek zorundadır!” diye konuştu.