Bakanlardan deprem bölgesinde ortak açıklama: 'Yeni Malatya'yı inşa edeceğiz'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:08

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:08

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Felakette 43 bini aşkın kişi hayatıı kaybederken; binlerce kişi de evsiz kaldı.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu kentlerden olan Malatya'da açıklamalarda bulundu. Kurum, "Yeni Malatya'yı inşa edeceğiz" dedi.

Ağır hasarlı ve yıkılacak binalarda kesinlikle eşya alınmaması gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, artçıların devam ettiğini ve bu binaların yanından dahi geçilmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu.

"MALATYA'YA DA ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM..."

Soylu'nun açıklamaları:

"Burada çok büyük bir afet oldu, burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak, kimine kirasıyla, kimine konteyneriyle destek olabilecek adımları atıyoruz. Yakınlarını kaybeden, evini kaybeden vatandaşlarımızla bunu paylaşmak istedik. Malatya'ya da şunu söylemek isterim. Bundan önce de Malatya'da depremle karşı karşıya kaldık, burada işimizi tamamlamadık, insanlarımızı huzurlu şekilde konutuyla, işiyle, esnafıyla, köylüsüyle hep birlikte dört dörtlük yapmadan buradan çıkmamız, deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir.

Bu deprem diğer depremlere nazaran farklı bir deprem. Etkisi, oluşturduğu hasar ve yaygınlığı itibariyle... Kiracılara ilk kez bir deprem taşınma parasında kira desteği ve yardımı yapılıyor. Bundan önce kiracılar konteyner geçici barınma merkezi olarak çok istisnai durum olmazsa konteyner kentlerde barınmıyor. Onlara da bu önceliği sağlıyoruz. Ancak önceliklerimiz var. Ailesinden yakınlarını kaybedenler, şehir gazi yakınları, 6 yaşından çocukları olanlar... Bizim temel mantığımız şudur: Burada çok büyük bir afet oldu. Kimseyi dışarıda bırakmayacak, destek olabileceğimiz adımları hepberaber atıyoruz, değerlendiriyoruz. Şartları da ona göre yapıyoruz."

"YENİ MALATYA'YI, DOĞANŞEHİR'İ, AKÇADAĞ'I İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Kurum'un açıklamaları:

"Az önce hep birlikte hasar tespit durumlarını, yeni Malatyamıza ilişkin kararlarımızı istişare ettik. Buradaki kültürel demografik yapı neyse hepsini içine alan çalışmalarımızı başlatıyoruz. Elazığlı Malatyalı kardeşlerimiz yapmış oldukları çalışmaları Sivrice depremlerinde şahit oldular, verdiğimiz sözleri tuttuk.

İl il, üstüne koya koya çalışmalarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz. Alınması gereken kararları burada yerinde, şehrin tüm bileşenleri ile çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda yeni Malatya'yı, yeni Doğanşehir'i, Akçadağ'ı inşa edeceğiz. Malatya'da 21 bin binada 82 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak ya da yıkık olduğunu tespit ettik.



Söz verdiğimiz gibi burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğimizi sizlerle yine paylaşmak isterim. Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 binanın incelenmesi tamamlanmıştır. Ağır hasarlı binalar yıkılacak. Malatya’da ise yüzde 80 hasar tespit seviyesine gelmiştir. Yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam en yeşil haliyle çocuklarıma geleceğimize teslim edeceğiz. Yeni yapılan binalarda zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkan olmayacak."