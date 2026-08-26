Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık açıkladı: Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 288 kilo esrar ele geçirildi

Bakanlık açıkladı: Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 288 kilo esrar ele geçirildi

26.08.2026 10:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bakanlık açıkladı: Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 288 kilo esrar ele geçirildi

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda Romanya’dan Türkiye’ye giriş yapan bir araçta, Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada 287 kilogram 910 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ticaret Bakanlığı, Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 24 Ağustos 2026 günü saat 05.46’da Romanya’dan yurda giriş yapan ve Bursa'ya gitmek üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası’na gelen bir araç, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde Gümrükler Muhafaza ekiplerince X-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray taraması sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Detaylı arama neticesinde 287 kilogram 910 gram ağırlığında, esrar türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #esrar #Ticaret Bakanlığı