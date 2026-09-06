Bakanlık desteğiyle çekilmişti: Deniz Göktaş'ın 7 yıl önceki kısa filmi mahkemeye 'kanıt' olarak sunulacak

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede, YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle üç ayrı suçlama yöneltildi.

Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılık, Göktaş’ın “dalgıç”, “oruç tutan canlı bomba” ve “Kuran” şakalarının “İslam dini aşağılamaya yönelik” olduğunu öne sürdü.

İddianamede, “oruç tutan canlı bomba” sözleri için, oruç tutan kişilerin canlı bomba olmaya müsait olduğunun ve bir canlı bombanın oruç tutması hâlinde nerede patlayacağının belli olmadığının söylendiği değerlendirmesi yapıldı.

O KISA FİLM KANIT OLARAK SUNULACAK

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü’de kaleme aldığı yazısında, Göktaş’ın 2019’da çektiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 12 bin TL destek aldığı ‘Tatilin İlk Günü’ adlı kısa bir filme işaret etti.

Saymaz, Göktaş’ın avukatı Metin Sinan Aslan’ın haşema esprisinin dini aşağılama kastının olmadığını göstermek için filmi mahkemeye sunacağını ifade etti.

Saymaz söz konusu filmde yaşananları şöyle anlattı:

“Bu filmde bir adam, sahilde kumdan heykel yapıyor. Bir çocuk heykeli bozuyor. Adam çocuğu dövüyor. Senaryoda ‘Duyarlı kadın’ diye tanımlanan haşemalı kadın müdahale ediyor. ‘Aman beyefendi çocuk bunlar! Şiddet uygulamaya hakkınız yok!’ diyor. Adam, bu itirazı rejim krizine çeviriyor. Kadının kıyafetlerine bakarak, şöyle karşılık veriyor: ‘Bana mı öğreteceksiniz nerede ne yapılacağını? Zaten bir top tepmeyi bilirsiniz bir de bir şeyleri yıkmayı.’ Kadın ağlayarak tepki veriyor. Adam ‘Mahvettiniz ülkeyi. Bari tatilde rahat bırakın!’ diyerek üste çıkıyor.”