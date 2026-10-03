Bakanlık duyurdu... 16 ilde IŞİD operasyonu, 51 gözaltı

IŞİD terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyon düzenlendiği ve operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona yönelik yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."