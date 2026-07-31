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Bakanlık duyurdu... 52 ilde suç örgütlerini övenlere operasyon: 216 şüpheli yakalandı

Bakanlık duyurdu... 52 ilde suç örgütlerini övenlere operasyon: 216 şüpheli yakalandı

31.07.2026 09:42:00
Güncellenme:
DHA
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Bakanlık duyurdu... 52 ilde suç örgütlerini övenlere operasyon: 216 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, MİT ile ortak çalışma yürütüldü.

Yakalanan 216 şüphelinin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal sanal hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sanal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sanal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

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