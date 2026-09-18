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Bakanlık duyurdu... Uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 174 şüpheli yakalandı!

Bakanlık duyurdu... Uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 174 şüpheli yakalandı!

18.09.2026 10:56:00
Güncellenme:
AA
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Bakanlık duyurdu... Uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 174 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda 174 şüphelinin yakalandığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına ise el konulduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon Bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İnterpol Genel Sekreterliğinin katkılarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Çalışmalarda Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı da belirlendi.

Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla şüphelilere, çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik bugün mesai saatinin başlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 174 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı.

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