Bakanlık erişim engellerinde sorumluluğu Siber Güvenlik Başkanlığı’na bıraktı: Engel AYM’de çözüm bekliyor

TBMM’de temmuz ayında kabul edilen yasayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yetkileri Siber Güvenlik Başkanlığı’na devredildi. Son dönemde T24 gibi haber sitelerine ve bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarına erişim engelleri artınca da söz konusu yasa yeniden tartışma konusu oldu.

Daha önce BTK’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olması sebebiyle erişim engelleriyle ilgili soruların muhatabı olan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, engellerle ilgili kendisine soru önergesi veren milletvekillerine karşı Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Siber Güvenlik Başkanlığı’nı işaret etti.

TOPU CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ATTI

Uraloğlu, yasa çıkmadan önce verilen erişim engeli kararlarıyla ilgili bile aynı yasayı kaynak gösterdi. Bu kapsamda Uraloğlu, yasa çıkmadan önce erişim engeli getirilen haber sitelerini ve sosyal medya hesaplarını soran vekillerin yanı sıra “Son iki yıl içerisinde sosyal medya platformlarına erişim engeli kararlarının uygulanmasına ilişkin kaç bildirim yapılmıştır? Ekrem İmamoğlu’na ait hesaplar hakkında verilen erişim engeli kararlarında ‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesini oluşturan somut fiil veya içerikler nelerdir?” gibi sorular yönelten vekillere de “BTK’ye verilen görevler; 31 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7590 sayılı kanun ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı’na devredilmiştir” yanıtını verdi.

YENİ PARTİ AYM ÖNÜNE GİDİYOR

Öte yandan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Meclis’te yaptığı açıklamada Siber Güvenlik Başkanlığı’yla ilgili yasayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdıklarını anımsattı.

AYM’ye söz konusu başvuruyu görüşmeleri için çağrı yapan Emre “Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 12.00’de YENİ Parti olarak AYM önüne gideceğiz ve orada partimizin yapmış olduğu AYM başvurusunun bir an evvel görüşülmesini talep edeceğiz. Son dönem her ne kadar çok uygulamasa da yürütme durdurma mekanizmasının işletilmesini talep edeceğiz. Bu açıklamamıza hesabı erişime kapatılan sivil toplum kuruluşlarını, diğer siyasi partileri, hesabı kapatılan akademisyenleri davet ediyoruz. AYM’nin önündeki bu dosyaya bir an evvel karar vermesini, buradaki sorunun da kökten çözülmesini talep edeceğiz” dedi.