Bakanlık görüşmeyi reddetti: ‘Şeffaf şekilde bilgi veriliyor’

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:03

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:03

Gazetemizin bugünkü sayısında yayımlanan ‘Beyaz aracın sırrı’ başlıklı haberde, Adıyaman’da deprem sonrası kaybolan iki çocuğun en son beyaz bir otomobile bindirilirken görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı haberi kamuoyunun gündemine oturdu.

Haberde, bakanlık yetkililerinin de iddialardan haberdar olduğu ancak teyit edemedikleri bilgisine yer verildi.

Konuştuğumuz bakanlık yetkilileri, 'beyaz araba' iddialarından haberdar olduklarını söyledi.

Yetkililer, “Ancak nasıl ispatlayacağız? Duyduğumuz her iddia ile ilgili harekete geçiyoruz. Tüm iddiaları değerlendiriyoruz. Beyaz araba konusunda somut bilgi elde edemedik. Aileler bize ulaşırsa dönüş sağlarız. Bize ulaşan her aileye bir şey söyleniyor. Diğer bakanlıklarla entegre çalışıyoruz” dedi.

Haberimiz sonrası TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri görüşmeyi reddederek sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"



Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Adıyaman’da kayıp depremzede çocuklar için ‘kaçırıldı’ endişesi: Beyaz aracın sırrı” başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberin içeriğinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların Bakanlığımız tarafından doğrulandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşamayan refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler son derece açık ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamaları haricinde bu iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”