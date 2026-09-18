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Bakanlık harekete geçti: Fındık borsalarına müfettiş görevlendirildi

Bakanlık harekete geçti: Fındık borsalarına müfettiş görevlendirildi

18.09.2026 19:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakanlık harekete geçti: Fındık borsalarına müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olduğu Ordu ve Giresun’daki dört ticaret borsasında piyasa işleyişinin incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.
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Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemler ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun’daki ticaret borsalarında denetim başlattı.

Bakanlığın açıklamasına göre müfettişler, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemleri inceleyecek.

Denetim kapsamında piyasa işleyişinin yanı sıra üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliği ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişimi açısından incelemeler yapılacak.

Bakanlık, denetim sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Müfettişlerin ticaret borsalarındaki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

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