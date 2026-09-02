Bakanlık harekete geçti: İndirimli satış reklamlarına inceleme!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla, indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin sürdürüldüğünü duyurdu.

"TÜKETİCİLERİN İNDİRİM ADI ALTINDA YANILTILMASI..."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı tarafından 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde' yapılan ve 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme uyarınca özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyat bilgilerinin gerçeği yansıtmasını ve tüketicinin satın alma kararını doğru bilgiye dayanarak verebilmesini amaçlayan önemli kurallar hayata geçirildi.

Bu doğrultuda tüketicinin satın alma kararını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması zorunludur. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek bir indirim yapıldığı algısı oluşturan veya kampanya şartlarını tüketiciden gizleyen uygulamalara karşı denetimler, geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu düzenleme ve sonrasında Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme süreciyle birlikte, tüketicilerin indirim adı altında yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

"DAHA AVANTAJLI BİR TEKLİF BULUNDUĞU İZLENİMİ OLUŞTURAN UYGULAMALAR MERCEK ALTINA ALINACAK"

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından birini, 'indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki fiyat olarak esas alınması' düzenlemesi oluşturuyor. Böylece, 'kısa süre içerisinde fiyatı yükselterek, ardından yüksek oranlı indirim (suni zam üstüne indirim) yapıldığı' izlenimi oluşturan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüketicinin karşısına gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın 'eski fiyat' olarak çıkarılması suretiyle yüksek indirim algısı oluşturulmasına müsaade edilmeyecek.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek. Yeni düzenlemeyle, yalnızca doğrudan 'Yüzde 50 indirim' gibi ifadeler kullanılan kampanyalar değil, tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan 'şartlı satış reklamları' da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak. Bu kapsamda, tüketicinin kampanyanın gerçek niteliğini açıkça anlayabilmesini engelleyen veya olduğundan daha avantajlı bir teklif bulunduğu izlenimi oluşturan uygulamalar da mercek altına alınacak."

'39 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLİYOR'

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda, gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin tüketiciye doğru sunulmaması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamaların mevzuata aykırı bulunarak bu uygulamaların failleri hakkında idari yaptırım uygulandığı söylenilerek, şöyle denildi: