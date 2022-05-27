Bakanlık, kıyılarda ihale yetkisini Çevre Ajansı Başkanlığı'na verdi

27 Mayıs 2022 Cuma, 08:58

AKP’li Selman Özboyacı’nın Çevre Ajansı Kurulmasına ilişkin kanun teklifini Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a sunduğu öğrenilmişti. AKP’li Selman Özboyacı ziyareti doğrulayarak, "Hanımefendiyi bilgilendirmek için böyle bir ziyaret yaptık" ifadelerini kullanması tepkilere yol açmıştı.

Gazeteci Bahadır Özgür ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür, Çevre Kanunu'nda değişiklik yapıldığını belirterek Türkiye'deki tüm kıyılara kurulacak mapa ve şamandıra ihalesinde yetki, Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı'na verileceğini duyurdu.

Özgür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Çevre Kanunu'nda değişiklik yapıyorlar. Koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalesinde yetki, Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı'na veriliyor. Geçtiğimiz aylarda Göcek koylarındaki mapa ve şamandıra ihalesi çok tartışılmış, sonrasında iptal edilmişti"